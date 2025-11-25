بتواجد شريف وقطة، أفضل 5 أهداف في الجولة الأولى لأبطال أفريقيا (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن أفضل 5 أهداف تم تسجيلها في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

أجمل 5 أهداف في الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا

وتواجد ضمن الأهداف الخمسة هدف محمد شريف مهاجم الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري وهدف أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدزفي مرمى ريفرز يونايتد.

Pure class. Pure power. The best goals are here. ⚽️✨ Which finish impressed you the most?#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/caqjX1MY2m — TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) November 25, 2025

الأهلي يكتسح شبيبة القبائل برباعية

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول.

سجل رباعية الاهلي محمود حسن تريزيجيه هدفين في الدقيقة 36 و84 ومحمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 39 وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل إمام عاشور الهدف الرابع للأهلي من تصويبة بقدمه اليسرى.

وقلص شبيبة القبائل النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 57 بالخطأ في مرماه.

في الدقيقة 23 سجل محمد شريف هدفًا للأهلي، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة

ووضح تأثر لاعبي الأهلي إيجابيا بفوزهم الأخير بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك باستمرار صحوة الفريق الاحمر بتحقيق فوز كبير على بطل الجزائر في إنذار مبكر لجميع الفرق بدوري الأبطال.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على شبيبة القبائل

1- الأهلي 3 نقاط.

2- يانج أفريكانز 3 نقاط.

3- الجيش الملكي المغربي 0 نقاط.

4- شبيبة القبائل 0 نقاط.

في مشواره للاحتفاظ باللقب، بيراميدز يكتسح ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية

وفاز بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال على ريفرز يونايتد النيجيري، بثلاثة أهداف نظيفة، كانت من توقيع أحمد عاطف، بـ هاتريك وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب إستاد الدفاع الجوي.

وفي المباراة الأخرى فاز نهضة بركان علي ديناموز بثلاثية نظيفة.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

وبهذا الفوز يؤكد فريق بيراميدز أنه يسير بخطى ثابتة للدفاع عن اللقب كما أنه يضمد جراحه ويعوض إخفاقه الأخير بكأس السوبر المصري وخروجه أمام الزمالك.

ويستعد بيراميدز لمباراته غدًا أمام المقاولون بالدوري ثم باور ديناموز في 29 من نوفمبر الجاري.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الأولي

1- بيراميدز 3 نقاط (مباراة)

2- نهضة بركان المغربي 3 نقاط (مباراة)

3- ريفرز يونايتد النيجيري، دون نقاط (مباراة)

4- باور ديناموز الزامبي، دون نقاط (مباراة)

