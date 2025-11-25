الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محمد صلاح ينتظر تحطيم رقمين قياسيين أمام إيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

ينتظر النجم المصري محمد صلاح مواجهة من العيار الثقيل أمام آيندهوفن الهولندي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تقف أمامه فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد في مسيرته الأوروبية الحافلة بالأرقام والإنجازات مع نادي ليفربول الإنجليزي.

أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح

ويدخل صلاح المباراة وهو على أعتاب تحقيق رقم قياسي بارز، إذ سيصبح رابع لاعب فقط في تاريخ ليفربول يصل إلى 90 مباراة في المسابقات الأوروبية.

كما يمتلك النجم المصري فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى القارة الإفريقية، حيث سيكون أول لاعب إفريقي يسجل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا دون احتساب الأدوار التمهيدية، وذلك في حال نجح في تسجيل هدفين خلال لقاء آيندهوفن.

وتحمل هذه المباراة أهمية خاصة لصلاح ولليفربول على حد سواء، ليس فقط من حيث النتائج الفنية، بل أيضًا لما قد تشهده من إنجازات تاريخية تعزز مكانة اللاعب كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وأكثرهم تأثيرًا في البطولات الأوروبية الكبرى.

الجريدة الرسمية