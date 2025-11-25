محمد صلاح ينتظر تحطيم رقمين قياسيين أمام إيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

ينتظر النجم المصري محمد صلاح مواجهة من العيار الثقيل أمام آيندهوفن الهولندي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تقف أمامه فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد في مسيرته الأوروبية الحافلة بالأرقام والإنجازات مع نادي ليفربول الإنجليزي.

أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح

ويدخل صلاح المباراة وهو على أعتاب تحقيق رقم قياسي بارز، إذ سيصبح رابع لاعب فقط في تاريخ ليفربول يصل إلى 90 مباراة في المسابقات الأوروبية.

كما يمتلك النجم المصري فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى القارة الإفريقية، حيث سيكون أول لاعب إفريقي يسجل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا دون احتساب الأدوار التمهيدية، وذلك في حال نجح في تسجيل هدفين خلال لقاء آيندهوفن.

وتحمل هذه المباراة أهمية خاصة لصلاح ولليفربول على حد سواء، ليس فقط من حيث النتائج الفنية، بل أيضًا لما قد تشهده من إنجازات تاريخية تعزز مكانة اللاعب كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وأكثرهم تأثيرًا في البطولات الأوروبية الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.