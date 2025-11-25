بيراميدز يتقدم على المقاولون العرب بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري المصري، تقدم بيراميدز على المقاولون العرب بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الهدف الأول لـ بيراميدز إبراهيما بلاتي توريه في الدقيقة 8.

تشكيل بيراميدز أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز للقفز إلى المركز الثاني مشاركة مع الأهلي متسلحا بفوزه الأفريقي على ريفرز شيفز بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل السماوي الترتيب الرابع برصيد 22 نقطة في حين يحتل المقاولون الترتيب 18 برصيد عشر نقاط.

حكام مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب يديرها طاقم حكام بقيادة حمادة القلاوي “حكم ساحة” ويعاونه محمد عاطف الزناري وعماد فرج “حكمين مساعدين” وعبد الحكيم ناصر “حكم رابع” ومحمود الدسوقي “حكم فار” ورحمة يوسف “حكم فار مساعد”.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد المقاولون

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- زد 20 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- بتروجيت 18 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- البنك الأهلي 17 نقطة

12- مودرن سبورت 17 نقطة

13- غزل المحلة 16 نقطة

14- سموحة 16 نقطة

15- الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الجيش 11 نقطة

18- المقاولون العرب 10 نقاط

19- الاسماعيلي 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

