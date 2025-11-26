الأربعاء 26 نوفمبر 2025
دين ودنيا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء الصباح،  لأن أدعية الصباح، تُعَد من أجمل العبادات، التي يبدأ بها المسلم يومه، حيث تمنح السكينة والطمأنينة، وتجلب البركة في الرزق، كما أن دعاء الصباح من الأدعية المحببة للنفوس حيث يستفتح بها المسلم يومه مستعينا بالله تعالى، آملا في استجابة الدعاء.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير.

  • اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة.
  • رب اشرح صدورنا، ويسِّر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا.
  • اللهم ارزقنا البركة والرزق الواسع وتيسير الأمور، وفرحة من حيث لا تحتسب.
  • اللهم يا رب في صباح هذا اليوم أسألك أن تهبني وتهب عبادك الخير والرحمة والرزق وتيسير الأمور.. اللهم اشفِ كل مريض ومريضة وارحم مَن غادرونا إلى جوارك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم يا رب في هذا اليوم أسألك أن تهبني وتهب عبادك الخير والرحمة والرزق وتيسير الأمور.
  • اللهم في هذا الصباح سخّر لنا ما تعلم أنه خيرٌ لنا.
  • اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين.
  • اللهم في هذا الصباح ادخل السكينة في قلوبنا، والمحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا واجعل ذكرك لا يفارقنا.
  • اللهم في هذا الصباح اشفِ كل مريض، وارحم مَن غادرونا إلى جوارك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم اكتب لنا في هذا الصباح حسنات تنير بها دربنا، وتسعد بها قلوبًا تكفينا بها من شر الناس.
  • اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح، واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء، ولا تحوجنا إلا إليك، وفرِّج عن كل مظلوم، واسترنا بسترك الجميل، وأزل همومنا يا رب العالمين.
  • اللهمّ يا منْ توزَّعتِ الأرزاق بكرمِه وتنفس الصُبح بأمره بلِّغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخِرة.
  • اللهم بحق صباح يوم جديد لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تُسكن جسدنا داء، ولا تُشمت بنا أعداء، وٱدفع عنا كل هم وغم وبلاء.

