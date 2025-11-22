أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

18 حجم الخط

يبحث عدد كبير عن موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447 خاصة وأن شهر جمادى الآخرة هو الشهر السادس (6) من السنة الهجرية 1447، وهو الشهر الذي يلي جمادى الأولى.

وشهر جمادى الآخرة كبقية الشهور العربية كانت له العديد من الأسماء وفي هذا الإطار أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة.

أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

لماذا سمي شهر جمادى الآخرة بهذا الاسم؟

ذكر العلماء أن سبب تسمية جمادى بذلك الاسم، لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى: اسمٌ للشهرين: الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة، وهما: جمادى الأولى وجمادى الآخِرة، قال أُحَيحةُ بن الجُلاح: «إِذَا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا -- زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ».

والعرب تَعُدُّ جمادَى من أزمان القحْط والضر؛ قال المتوكِّل اللَّيْثِى، يمدح: «فَإِنْ يَسْأَلِ اللهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً --- تُنَبِّئْ جُمَادَى عَنْكُمُ وَالْمُحَرَّمُ».

ويقال: ظلَّت العين جمادى؛ أي: جامدة لا تدمع، وقال ابن شميل: الجمد قارة ليست بطويلة في السماء، وهي غليظةٌ تغلظ مرَّة وتلين أخرى، تنبت الشجر، ولا تكون إلاَّ في أرض غليظة، سميت جمدًا من جمودها؛ أي: من يبسها، والجمد أصغر الآكام، يكون مستديرًا صغيرًا، والقارة مستديرة طويلة في السماء.

لماذا يقال جمادى الأولى وجمادى الآخرة

قال الإمام الفراء: الشهور العربية كلها مذكَّرة، تقول: هذا شهر كذا، إلا (جماديين) فإنهما مؤنثان؛ لأن (جمادى) جاءت على بِنية (فُعالى)، و(فعالى) لا تكون إلا للمؤنث. تقول: هذه جُمادى الأُولى، وهذه جمادى الآخرة.

وعليه فإن شهر جمادى الأولى وجمادى الآخرة هذان الشهران هما الوحيدان من بين بقية الشهور العربية مؤنثان لذلك لا يقال الأول والثاني إلا علي الشهر، وأما جمادى الآخِرة فسُمِّي بذلك لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء أيضًا؛ فلزمه ذلك الاسم، ويُقال فيه: "جمادى الآخِرة"، ولا يُقال: "جمادى الثانية"؛ لأنَّ الثانية تُوحِي بوجود ثالثة، بينما يُوجَد جُماديان فقط.

أسماء شهر جمادى الآخرة

معنى جمادى الأولى أطلق عليه العرب اسم (سماح) و(الحنين)، و(رُنّا) وجمادى جمعه جماديات، وأول من سمي جمادى بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة.



ويبدو أن المناخ في فصل الشتاء كان شديد البرد في الوقت الذي كانت تحل فيه الجماديان خاصة شمالى الجزيرة العربية، حتى إن الناس كانوا يموتون في زمهرير الشتاء. وحدث أن أُمطرت بلاد تيماء بَرَدًا كالبيض في جمادى الأولى من سنة 226هـ فَقَتل منهم عددًا كبيرًا.وأطلق عليه قوم ثمود "هوبر"، فيما أطلق عليه العرب ورنة والجمع ورنات (ورن تورن).

أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة





شهد شهر جمادى الآخرة أحداثا هامة عبر التاريخ، وفي ما يلي نذكر أبرز ما جرى في جمادى الآخرة من تلك الأحداث، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

مولد فاطمة الزهراء

في جمادى الآخرة من السنة الخامسة قبل البعثة، ولدت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة حبا ما أحبه أحدا، وقد روي عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما ءاذاها" وهي من أفضل النساء وقد اختلف هل الأفضل هي أم أمها خديجة أم عائشة أم المؤمنين، والأشهر أنها الأفضل، وحتى من مريم بنت عمران، كما ساق السيوطي في الكوكب

سرية زيد بن حارثة إلى القردة

وفي جمادى الآخرة من السنة الهجرية الثالثة، جاءت سرية سرية زيد بن حارثة إلى القردة، وحاصل الأمر أنه لما كانت وقعة بدر الكبرى لم تعد قريش تأمن الطريق التي كانت تسلكها في قوافلها إلى الشام، خاصة أن المسلمين لهم نشاط في الساحل، وأهل الساحل، قد عاهدوهم ودخل عامتهم معهم، مع أن المسلمين يردون على مشركي قريش بمحاربتهم اقتصاديا، بعد أن أخرجوهم من ديارهم، واستولوا على أموالهم، إلا أن قريشا لا غنى لها عن تسيير القوافل، لأن حياتهم بمكة على التجارة.

فتشاور قادة قريش في الأمر، واتفقوا - وبرأي من الأسود بن المطلب الأسدي - على أن يتخذوا طريقا جديدة من جهة العراق، وبعد أن استأجروا فرات بن حيان ليدلهم على الطريق الجديد، خرجت مع تلك الطريق عير لهم من مكة، محملة بأموال كثيرة باتجاه الشام، فيها بعض قادة قريش ومن بينهم: عبد الله بن أبي ربيعة، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب، وحويطب بن عبد العزى

وكان نعيم بن مسعود الأشجعي يشرب خمرا مع سليط بن نعمان، ولما ينزل تحريم الخمر حينها، وعندما أخذت الخمر من نعيم أخبر سليطا خبر العير، فبعث النبي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على رأس مائة من أصحابه رضوان الله عليهم، وهي أول سرية يخرج فيها زيد بن حارثة أميرا، وكان زيد بن حارثة من السابقين إلى الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليه ثقة خاصة، فهو أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رئاسة للسرايا والبعوث.

ويرجع نسب زيد بن حارثة إلى كلب بن وبرة، وقد خطفه بعض لصوص العرب وهو صغير، وباعوه كأحد العبيد، وتدوول حتى اشتراه حكيم بن حزام بن خويلد، ووهبه لعمته خديجة بنت خويلد، والتي وهبته لرسول الله فأعتقه ثم تبناه، حتى دعي زيد بن محمد، إلى أن نزلت (ادعوهم لآبائهم).



ثم إن حارثة عثر على ابنه زيد بعد أن آل أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيه، فعرض عليه رسول الله أن يخير زيدا بين البقاء معه أي مع رسول الله، وبين الذهاب مع أبيه، فقبل الأب، واختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد أسلم حارثة بن شرحبيل، وابنه زيد، وابن زيد أسامة، وابن أسامة محمد، ولا تُعرف هذه إلا لبيت زيد ابن حارثة، وأبي قحافة، وعمرو بن الطفيل الدوسي، والسائب بن بن عبيد بن يزيد بن المطلب،

التقت السرية مع عير قريش بموضع يسمى القردة، ففر جميع من كان في العير إلا دليلهم فرات، فقد تم أسره، وقدم زيد وأصحابه إلى المدينة بالعير والأسير الذي أعلن إسلامه.

سرية زيد بن حارثة إلى حسمى



وفي جمادى الآخرة من سنة ست للهجرة النبوية، كانت سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه، إلى حِسْمى، وسبب هذه السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي دحية بن خليفة الكلبي، رضي الله عنه، بكتاب إلى هرقل، فأكرم هرقل دحيةَ وأعطاه كسوة ومالا، فلما كان ببعض الطريق اعترضه بعض قبيلة جذام وأخذوا الكسوة والمال، فقدم المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من إكرام قيصر إياه، وأمرِ اعتداء جذام عليه، فأمّر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه على 500 من أصحابه، ومعهم دحية، رضي الله عن الجميع.

فانطلق زيد بن حارثة نحو حسمى، حيث اعتُدي على دحية، وأخذ دليلا من بني عذرة، فكانت السرية تسير بالليل وتكمن بالنهار، حتى هاجمت بني جذام صبحا، وقد حققت انتصارا باهرا، وغنمت غنائم كثيرة.



وكان زيد بن رفاعة الجذامي قد أسلم مع بعض قومه قبل ذلك، فلما حصلت هذه الحادثة وفد في نفر من قومه إلى النبي اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، ودفع إليه كتابه الذي كان كتب له ولقومه حين أسلموا، فبعث النبي معهم عليّا إلى زيد بن حارثة، يأمره أن يخلي بينهم وبين حرمهم وأموالهم، ففعل

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل

وفي جمادى الآخرة من سنة ثمان للهجرة النبوية كانت سرية عمرو بن العاص، رضي الله عنه، إلى ذات السلاسل، وحاصل هذه السرية أن عيون المدينة جاءت بما يفيد أن بعض قبائل الأعراب - وخاصة قضاعة - تستعد للحشد ضد المسلمين، فجهز الرسول عليه الصلاة والسلام، سرية قوامها 300 رجل، وأمّر عليها عمرو بن العاص، وأمره بالانطلاق إليهم ليوجه لهم ضربة استباقية، إن هم لم يتراجعوا عن نيتهم، كما أن من أهداف السرية أيضا، تأديبَ بعض قبائل الأعراب التي شاركت في معركة مؤتة إلى جانب هرقل، وكانت السرية بعد واقعة مؤتة بنحو شهر، وكذلك من أهداف السرية أيضا دعوةُ هذه القبائل إلى الإسلام، وعقد المعاهدات مع بعضها.

انطلقت السرية إلى حيث أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسيرون ليلا ويكمنون نهارا، كما هو عادة السرايا آن ذاك، فلما كانوا ببعض الطريق علموا أن الأعداء يستعدون للقائهم في جموع كثيرة لا قبل لهم بها، فأرسل عمرو بن العاص رافع بن مُكَيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبه المدد، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح يقود 200 من خيرة أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنهم أبوبكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وغيرهما من أفاضل الصحابة، ثم أمر الرسول أبا عبيدة بأن لا يختلف مع عمرو، وبعد أن وصل المدد، وبلغت السرية 500 رجل، تقدم بهم عمرو إلى أن دخلوا أرض العدو فهاجموهم فجرا، وقد رام الأعداء مقاومة السرية أولا، إلا أنهم سرعان ما ولوا هاربين وتفرقوا، عندما علموا أن لا طاقة لهم بالتصدي لهذه السرية، وقد حقق عمرو وأصحابه انتصارا باهرا، إذ أسلم على أيديهم خلق كثير، كما ردوا إلى الإسلام هيبته في تلك المنطقة، وأرجعوا القبائل التي كانت حالفت المسلمين سابقا إلى التحالف معهم من جديد، بعد أن نكلت، وعقدوا تحالفاتٍ جديدةً مع قبائلَ أخرى، كما غنموا غنائمَ كثيرة.

وكان أبو عبيدة رضي الله عنه، لما قدم بالمدد على عمرو، هم بأن يؤم الجند في الصلاة، لكن عمرا اعترض على ذلك، قائلا: "إنما قدمت عليّ مددًا، وأنا الأمير" وكان أبو عبيدة يرى أن كليهما أمير على من بعثه النبي صلى وسلم معه، ولكنه تذكر وصية الرسول بأن لا يختلفا، فترك الإمامة لعمرو، وقال" إنك إن عصيتني أطعتك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.