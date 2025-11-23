مسجد الراية بمكة المكرمة، سبب التسمية وقصة بنائه

18 حجم الخط

تحظى مكة المكرمة بالعديد من الأماكن التي خطا عليها رسول الله، كما شهدت العديد منها صلواته وذكره لله تعالى، ومن بين هذه المساجد مسجد الراية الذي شهد فتح مكة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم بعضا من التفاصيل حول مسجد الراية بمكة المكرمة، وأحد معالمها كما نستعرض فضل مسجد الراية والأحاديث التي وردت فيه فإلى التفاصيل



مسجد الراية يقع في الغزة بقرب دار نجد بين شارعي الغزة الجودرية.وقد أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة رايةً للزبير بن العوام رضي الله عنه، وأمره أن يغرزها، فبُني في ذلك المحلّ مسجد الراية. وهو أحد المساجد التاريخية بالمملكة العربية السعودية وأحد آثارها الدينية

فضله وسبب التسمية



يقع في الغزة بقرب دار نجد بين شارعي الغزة الجودرية ما زال معروفًا بالمعلاة، مقابل مصب شعب عامر، وسمي بذلك لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى يوم فتح مكة رايةً للزبير بن العوام رضي الله عنه، وأمره أن يغرزها. فبُني في ذلك المحلّ مسجد الراية.

و يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى فيه، وقد بناه عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد علي بن عبد الله بن عباس.

.ويصف التقي الفاسي داخل المسجد بقوله: وفيه الآن لوحان مكتوبان: أحدهما كوفي لا يعرف، والآخر فيه أن المستعصم العباسي أمر بعمله في شعبان سنة أربعين وست مئة.ونقل الصباغ عن السيد يحيى المؤذن: أن موضع مسجد الراية بأعلا مكة، على يمين الصاعد إلى المعلا، وأن ذرع ما بين المسجد إلى باب السلام تسع مئة ذراع وأربعة وعشرون ذراعًا بالحديد.وقد جُدّد هذا المسجد، ويُعرف لدى عامة الناس بمسجد الملك فهد حيث تم بناؤه بناءً حديثًا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله ويقع المسجد بالمكان المعروف الآن بالجودرية مقابل عمارات الجفالي، وبالقرب منه مكان بئر مطعم بن جبير، ويقال انه كان مكان رشق راية المسلمين يوم فتح مكة المكرمة وعنده كانت نهاية عمران مكة المكرمة في العهد الأموي.

