شهد شهر جمادى الآخرة أحداثا هامة عبر التاريخ، لعل أهمها وأبرزها هو ميلاد فاطمة الزهراء بنت رسول الله وأم الحسن والحسين، وسرية زيد بن حارثة إلى القردة وكذلك إلي حسمى، خاصة وأن شهر جمادى الآخرة هو الشهر السادس (6) من السنة الهجرية 1447، وهو الشهر الذي يلي جمادى الأولى، وفي هذا الإطار نستعرض معكم بعضا من سيرة سريتي زيد بن حارثة إلى القردة وحسمى في جمادى الآخرة.

لماذا يقال جمادى الأولى وجمادى الآخرة؟

قال الإمام الفراء: الشهور العربية كلها مذكَّرة، تقول: هذا شهر كذا، إلا (جماديين) فإنهما مؤنثان؛ لذلك لا يقال الأول والثاني إلا علي الشهر، وأما جمادى الآخِرة فسُمِّي بذلك لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء أيضًا؛ فلزمه ذلك الاسم، ويُقال فيه: "جمادى الآخِرة"، ولا يُقال: "جمادى الثانية"؛ لأنَّ الثانية تُوحِي بوجود ثالثة، بينما يُوجَد جُماديان فقط.

سرية زيد بن حارثة إلى القردة

وفي جمادى الآخرة من السنة الهجرية الثالثة، جاءت سرية سرية زيد بن حارثة إلى القردة، وحاصل الأمر أنه لما كانت وقعة بدر الكبرى لم تعد قريش تأمن الطريق التي كانت تسلكها في قوافلها إلى الشام، خاصة أن المسلمين لهم نشاط في الساحل، وأهل الساحل، قد عاهدوهم ودخل عامتهم معهم، مع أن المسلمين يردون على مشركي قريش بمحاربتهم اقتصاديا، بعد أن أخرجوهم من ديارهم، واستولوا على أموالهم، إلا أن قريشا لا غنى لها عن تسيير القوافل، لأن حياتهم بمكة على التجارة.

فتشاور قادة قريش في الأمر، واتفقوا - وبرأي من الأسود بن المطلب الأسدي - على أن يتخذوا طريقا جديدة من جهة العراق، وبعد أن استأجروا فرات بن حيان ليدلهم على الطريق الجديد، خرجت مع تلك الطريق عير لهم من مكة، محملة بأموال كثيرة باتجاه الشام، فيها بعض قادة قريش ومن بينهم: عبد الله بن أبي ربيعة، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب، وحويطب بن عبد العزى

وكان نعيم بن مسعود الأشجعي يشرب خمرا مع سليط بن نعمان، ولما ينزل تحريم الخمر حينها، وعندما أخذت الخمر من نعيم أخبر سليطا خبر العير، فبعث النبي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على رأس مائة من أصحابه رضوان الله عليهم، وهي أول سرية يخرج فيها زيد بن حارثة أميرا، وكان زيد بن حارثة من السابقين إلى الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليه ثقة خاصة، فهو أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رئاسة للسرايا والبعوث.

ويرجع نسب زيد بن حارثة إلى كلب بن وبرة، وقد خطفه بعض لصوص العرب وهو صغير، وباعوه كأحد العبيد، وتدوول حتى اشتراه حكيم بن حزام بن خويلد، ووهبه لعمته خديجة بنت خويلد، والتي وهبته لرسول الله فأعتقه ثم تبناه، حتى دعي زيد بن محمد، إلى أن نزلت (ادعوهم لآبائهم).

ثم إن حارثة عثر على ابنه زيد بعد أن آل أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيه، فعرض عليه رسول الله أن يخير زيدا بين البقاء معه أي مع رسول الله، وبين الذهاب مع أبيه، فقبل الأب، واختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد أسلم حارثة بن شرحبيل، وابنه زيد، وابن زيد أسامة، وابن أسامة محمد، ولا تُعرف هذه إلا لبيت زيد ابن حارثة، وأبي قحافة، وعمرو بن الطفيل الدوسي، والسائب بن بن عبيد بن يزيد بن المطلب،

التقت السرية مع عير قريش بموضع يسمى القردة، ففر جميع من كان في العير إلا دليلهم فرات، فقد تم أسره، وقدم زيد وأصحابه إلى المدينة بالعير والأسير الذي أعلن إسلامه.

سرية زيد بن حارثة إلى حسمى

وفي جمادى الآخرة من سنة ست للهجرة النبوية، كانت سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه، إلى حِسْمى، وسبب هذه السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي دحية بن خليفة الكلبي، رضي الله عنه، بكتاب إلى هرقل، فأكرم هرقل دحيةَ وأعطاه كسوة ومالا، فلما كان ببعض الطريق اعترضه بعض قبيلة جذام وأخذوا الكسوة والمال، فقدم المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من إكرام قيصر إياه، وأمرِ اعتداء جذام عليه، فأمّر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه على 500 من أصحابه، ومعهم دحية، رضي الله عن الجميع.

فانطلق زيد بن حارثة نحو حسمى، حيث اعتُدي على دحية، وأخذ دليلا من بني عذرة، فكانت السرية تسير بالليل وتكمن بالنهار، حتى هاجمت بني جذام صبحا، وقد حققت انتصارا باهرا، وغنمت غنائم كثيرة.

وكان زيد بن رفاعة الجذامي قد أسلم مع بعض قومه قبل ذلك، فلما حصلت هذه الحادثة وفد في نفر من قومه إلى النبي اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، ودفع إليه كتابه الذي كان كتب له ولقومه حين أسلموا، فبعث النبي معهم عليّا إلى زيد بن حارثة، يأمره أن يخلي بينهم وبين حرمهم وأموالهم، ففعل.

