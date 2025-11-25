18 حجم الخط

دعاء الصباح، من الأدعية التي يبحث عنها الأشخاص، من أجل ذكرها في بداية الصباح، وغالبًا ما تتضمن عبارات التوكل على الله سبحانه وتعالى، وطلب البركة في الرزق والصحة والعافية.

كما يقوم البعض بإرساله إلى الأهل والأصدقاء، ليتشاركوا الثواب في ترديد الدعاء بشكل عام، وخلال السطور القادمة نستعرض معكم بعض أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس.

من أدعية الصباح

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

اللهم افتح لي أبوابا من الرزق لا تغلق.

الحمد لله أصبحنا على فطرة الإسلام.

الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل على ما استثقَلته نفسي.

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد.

اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللَّهُمَّ افْتَحْ لي أبْوابَ رَحْمَتِكَ.

يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ، اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما ‏أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

يا رب الستر من الفضيحة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.

اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

من فضائل الدعاء

الدعاء امتثال لأمر الله فالداعي ممتثل لأمر الله تعالى؛ إذ قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } (غافر: 60)

الدعاء عبادة قال رسول الله – ﷺ -: ” الدعاء هو العبادة” ( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه).

الدعاء محبوب إلى الله تعالى الداعي متقرب إلى الله تعالى بشيء يحبه، وكريم لديه. قال ﷺ: ” ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء” ( رواه الترمذي وأحمد).

الدعاء سبب لانشراح الصدر ففي الدعاء دواء وبلسم شافي لأدواء الصدور من الهموم والغموم والأحزان وضيق الصدر؛ وفي الأدعية المأثورة عن النبي ﷺ بعض الأدعية المعينة على انشراح الصدور وزوال أحزانها.

ثمار الدعاء مضمونة: قال النبي ﷺ: ” ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها» قال: إذا نكثر! قال: الله أكبر” (رواه البخاري).

الدعاء يدفع البلاء: قال ﷺ: ” من فُتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئًا يعطى أحب إليه من أن يُسأل العافية؛ إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل؛ فعليكم عباد الله بالدعاء”. (رواه الترمذي).

الدعاء سبب للثبات والنصر: قال الله تعالى: { وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } [البقرة: 250]. فكان عندها النصر والظفر: { فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ } [البقرة: 251[.

الدعاء سلاح المظلومين.. ومفزع المكسورين. وفي وصية النبي ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: “واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب”. (رواه البخاري ومسلم ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.