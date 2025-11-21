طريقة عمل فلافل الحمص بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل فلافل الحمص، فلافل الحمص واحدة من أشهر الأكلات الشعبية في العالم العربي، وتتميز بمذاقها الشهي وقيمتها الغذائية العالية وسهولة تحضيرها.

وطريقة عمل فلافل الحمص، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعتمد هذه الوصفة على الحمص المنقوع مع مزيج من الأعشاب والتوابل التي تمنح الفلافل نكهتها المميزة وقوامها المقرمش من الخارج والطري من الداخل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل فلافل الحمص.

مكونات عمل فلافل الحمص:-

2 كوب حمص جاف غير مسلوق

1 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مهروس

1 كوب بقدونس مفروم

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة سمسم للوجه

زيت غزير للقلي

طريقة عمل فلافل الحمص

اغسلي الحمص جيدا ثم انقعيه في ماء وفير لمدة 12 ساعة على الأقل.

لا يسلق الحمص، لأن السلق يجعل الفلافل طرية جدا وتتفكك أثناء القلي.

صفي الحمص من الماء جيدا قبل الاستخدام.

في محضرة الطعام، ضعي الحمص المنقوع والبصل والثوم والبقدونس والكزبرة.

اطحني المكونات جيدا حتى تصبح عجينة ناعمة متماسكة.

أضيفي التوابل، الكمون، والكزبرة الجافة، والبابريكا، والفلفل الأسود، والملح.

أضيفي البيكينج صودا قبل القلي مباشرة للحصول على فلافل منتفخة وهشة.

اتركي العجينة ترتاح نصف ساعة في الثلاجة حتى تتماسك وتتشرب النكهات.

استخدمي أداة تشكيل الفلافل التقليدية، أو شكليها يدويا على هيئة أقراص صغيرة.

يمكنك رش السمسم على الوجه لمنحها نكهة مميزة.

تأكدي من أن تكون الأقراص متماسكة وغير سميكة جدا حتى تنضج جيدا من الداخل.

سخني زيت غزير في مقلاة عميقة على حرارة متوسطة إلى عالية.

ضعي أقراص الفلافل في الزيت عندما يسخن جيدا، لكن دون أن يكون شديد السخونة حتى لا تحترق.

قلبيها حتى تأخذ لون ذهبي وتصبح مقرمشة.

ضعيها على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد.

لنجاح فلافل الحمص، لا تستخدمي الحمص المسلوق، تلا تكثرى من الماء في العجينة.

أضيفي البيكنج صودا قبل القلي مباشرة.

احرصي على أن يكون الزيت غزير وساخن بدرجة مناسبة.

تقدم مع الخبز والسلطة أو الخيار المخلل وسلطة الطحينة أو سلطة الثومية حسب الرغبة وهى وجبة مميزة على الإفطار.

