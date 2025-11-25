الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
القبض على شخصين جمعا بطاقات شخصية لصالح مرشح في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة المحلة بمحافظة الغربية.

 

 

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

