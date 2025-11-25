القبض على شخصين جمعا بطاقات شخصية لصالح مرشح في الغربية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة المحلة بمحافظة الغربية.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

