الأمن يكشف ملابسات ادعاء قائد سيارة نقل بتعدي رجال الشرطة وتنمرهم عليه

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء سائق سيارة نقل بقيام رجال الشرطة بالتعدى عليه بالسب والتنمر لنومه داخل السيارة بأحد الطرق السريعة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء سائق سيارة "نقل" بقيام رجال الشرطة بالتعدى عليه بالسب والتنمر لنومه داخل السيارة بأحد الطرق السريعة.



وبالفحص، تبين قيام السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو بتعمد تعطيل الحركة المرورية بأحد الطرق السريعة "كان مغلقًا لوجود شبورة مائية كثيفة"، وذلك حال نومه داخل السيارة التي يقودها، وعدم استجابته لتوجيه رجال المرور بالتحرك عقب فتح الطريق.



وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم).

وبمواجهته أيد ما سبق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها فى حينه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.