ضبط شاب وسيدة بحوزتهما كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية للمرشحين في طنطا والسنطة

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة، وبحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين؛ تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح هذا المرشح.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط شخص بحوزة كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية لأحد المرشحين في طنطا

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية لأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.