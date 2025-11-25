الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط شاب وسيدة بحوزتهما كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية للمرشحين في طنطا والسنطة

ضبط شاب وسيدة بحوزة
ضبط شاب وسيدة بحوزة كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية، فيتو
 تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة، وبحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين؛ تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح هذا المرشح.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط شخص بحوزة كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية لأحد المرشحين في طنطا

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية لأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

