الأمن يكشف ملابسات فيديو التهجم على مسكن أسرة بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص بالتهجم على مسكن آخر وأسرته بالشرقية، وضبط مرتكبي الواقعة.

وأكدت أنه بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد الشاكي مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وباستدعائه حضرت والدته وقررت بتعذر حضور نجلها لتواجده بعمله خارج المحافظة.

وأقرت بتضررها من قيام 4 أشخاص، 5 سيدات – مقيمين بدائرة المركز بالتعدي عليها ونجلها بالضرب باستخدام عصى خشبية وإلقاء حجارة على مسكنهم، لخلافات بينهم حول الجيرة الزراعية.

وتم تحديد وضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم 2 عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

