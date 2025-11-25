الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فيديو يكشف الواقعة، ضبط متهم بشراء أصوات الناخبين في المنوفية

ضبط متهم بشراء أصوات
ضبط متهم بشراء أصوات الناخبين في المنوفية
18

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة مركز منوف بالمنوفية. 
 

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

