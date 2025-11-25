ضبط شخص وسيدتين وزعوا أموالا على المواطنين لشراء الأصوات الانتخابية بالمحلة والسلام

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، من ضبط (سيدتين) بمحيط الدائرة وبحوزتهما (بطاقات رقم قومي لعدد من المواطنين - كروت دعائية لأحد المرشحين) ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شخص بتهمة شراء الأصوات الانتخابية في السلام

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة وبحوزته كروت دعائية لأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.