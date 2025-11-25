الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط شخص وسيدتين وزعوا أموالا على المواطنين لشراء الأصوات الانتخابية بالمحلة والسلام

ضبط شخص لتوزيع أموال
ضبط شخص لتوزيع أموال المواطنين وشراء الاصوات الانتخابية
تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، من ضبط (سيدتين) بمحيط الدائرة وبحوزتهما (بطاقات رقم قومي لعدد من المواطنين - كروت دعائية لأحد المرشحين) ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شخص بتهمة شراء الأصوات الانتخابية في السلام 

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة وبحوزته كروت دعائية لأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

