دوري أبطال آسيا، اتحاد جدة يتأخر أمام الدحيل بثنائية في الشوط الأول

تأخر نادي اتحاد جدة السعودي أمام نظيره الدحيل القطري، بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل هدفي الدحيل اللاعب عادل بولبينة في الدقيقة 5 و33.

تشكيل الاتحاد أمام الدحيل

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاي – دانيلو بيريرا – كارلو سيميتش – مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينهو – نجولو كانتي – حسام عوار

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين – كريم بنزيما – موسى ديابي

تشكيل الدحيل أمام الاتحاد

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والدحيل القطري

وتذاع مباراة الاتحاد والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا على قناة “beIN Sports 2 HD” وقناة “الكاس 5 HD”

يتواجد اتحاد جدة في المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه فوزين وتعادلين، بينما يحتل الدحيل المركز السابع برصيد 4 نقاط، وقد مر بأحداث متباينة حيث انتصر في مباراة واحدة، ولكنه خسر في مباراتين. يتطلع الاتحاد إلى استثمار الدفعة المعنوية عقب انتصاراته الأخيرة لمنافسة الأندية في القمة.

من جهة أخرى، يسعى الدحيل لتعزيز موقفه بفوز جديد، وقد حاول الفريق تجاوز التقلبات التي عانى منها في الأداء، وكان فوزه الأخير على شباب الأهلي الإماراتي بمثابة دفعة إيجابية، ورغم غياب المعز علي بسبب الإصابة، إلا أن اللاعبون الآخرون مستعدون للقتال من أجل النقاط الثلاث، مما يزيد من تحدي المباراة.

بالنظر إلى سجلات المواجهات السابقة، يتفوق اتحاد جدة على النادي القطري، حيث لعب الفريقان في مختلف البطولات الآسيوية 10 مرات، حقق الاتحاد 8 انتصارات وتعادل في واحدة، بينما تلقى هزيمة واحدة أمام الدحيل، تُظهر الأرقام قوة هجوم الاتحاد الذي سجل 35 هدفًا مقارنة بـ7 أهداف فقط للأندية القطرية.

