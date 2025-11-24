التشكيل الرسمي للدحيل القطري أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لفريق الدحيل القطري التشكيل الرسمي للفريق لخوض مواجهة اتحاد جدة السعودي، المقرر لها مساء، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الدحيل أمام اتحاد جدة

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والدحيل القطري

وتذاع مباراة الاتحاد والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا على قناة “beIN Sports 2 HD” وقناة “الكاس 5 HD”.

موعد مباراة الاتحاد والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والدحيل القطري في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

يتواجد اتحاد جدة في المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه فوزين وتعادلين، بينما يحتل الدحيل المركز السابع برصيد 4 نقاط، مر بأحداث متباينة حيث انتصر في مباراة واحدة، ولكنه خسر في مباراتين، يتطلع الاتحاد إلى استثمار الدفعة المعنوية عقب انتصاراته الأخيرة لمنافسة الأندية في القمة.

ومن جهة أخرى، يسعى الدحيل لتعزيز موقفه بفوز جديد، حاول الفريق تجاوز التقلبات التي عانى منها في الأداء، وكان فوزه الأخير على شباب الأهلي الإماراتي بمثابة دفعة إيجابية، ورغم غياب المعز علي بسبب الإصابة، إلا أن اللاعبين الآخرين مستعدون للقتال من أجل النقاط الثلاث، مما يزيد من تحدي المباراة.

بالنظر إلى سجلات المواجهات السابقة، يتفوق اتحاد جدة على النادي القطري، حيث لعب الفريقان في مختلف البطولات الآسيوية 10 مرات، حقق الاتحاد 8 انتصارات وتعادل في واحدة، بينما تلقى هزيمة واحدة أمام الدحيل، تُظهر الأرقام قوة هجوم الاتحاد الذي سجل 35 هدفًا مقارنة بـ7 أهداف فقط للأندية القطرية.

