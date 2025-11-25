الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
اقتصاد

البورصة المصرية تشارك في اجتماع البورصات الأفريقية مع البنك الأفريقي للتنمية بكوت ديفوار

البورصة المصرية تشارك
البورصة المصرية تشارك في الاجتماع رفيع المستوى بين البورصات
شاركت رحاب سلام مدير عام العلاقات الدولية بالبورصة، في الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في أبيدجان-كود دفوار يوم 18-نوفمبر-2025، بين البنك الإفريقي للتنمية والبورصات الإفريقية، والذي استضافته بورصة (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) BRVM.

ناقش الاجتماع رؤية البنك الأفريقي للتنمية التي تهدف إلى تعزيز دور أسواق المال الأفريقية في تعبئة التمويل طويل الأجل لدعم خطط التنمية بالقارة الإفريقية. 

وقد تناولت النقاشات عدة محاور رئيسية، من بينها:

·         توسيع قاعدة المستثمرين عبر تعزيز مشاركة الاستثمار المؤسسي.

·         تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية ورفع كفاءتها.

·         دعم التحول الرقمي لزيادة سهولة الوصول للأسواق.

·         تطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات المصدرة والمستثمرين.

 

ويمثل هذا التجمع منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية ذات العلاقة وكذا مع البورصات الأفريقية، وتبادل الخبرات، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر ترابطًا ومرونة وديناميكية على مستوى القارة الأفريقية.

الجريدة الرسمية