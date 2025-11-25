البورصة المصرية تشارك في اجتماع البورصات الأفريقية مع البنك الأفريقي للتنمية بكوت ديفوار

18 حجم الخط

شاركت رحاب سلام مدير عام العلاقات الدولية بالبورصة، في الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في أبيدجان-كود دفوار يوم 18-نوفمبر-2025، بين البنك الإفريقي للتنمية والبورصات الإفريقية، والذي استضافته بورصة (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) BRVM.

ناقش الاجتماع رؤية البنك الأفريقي للتنمية التي تهدف إلى تعزيز دور أسواق المال الأفريقية في تعبئة التمويل طويل الأجل لدعم خطط التنمية بالقارة الإفريقية.

وقد تناولت النقاشات عدة محاور رئيسية، من بينها:

· توسيع قاعدة المستثمرين عبر تعزيز مشاركة الاستثمار المؤسسي.

· تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية ورفع كفاءتها.

· دعم التحول الرقمي لزيادة سهولة الوصول للأسواق.

· تطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات المصدرة والمستثمرين.

ويمثل هذا التجمع منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية ذات العلاقة وكذا مع البورصات الأفريقية، وتبادل الخبرات، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر ترابطًا ومرونة وديناميكية على مستوى القارة الأفريقية.

