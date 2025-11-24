ماركا تصف فترة ريال مدريد مع أالونسو "بالمعاناة"

18 حجم الخط

بدأت الشكوك تحيط حول تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، بشأن مصيره مع الفريق الملكي.

واستمرت معاناة ريال مدريد خارج أرضه، حيث جاءت البداية بالخسارة 1-0 أمام ليفربول في أنفيلد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ثم تعادل دون أهداف مع رايو فايكانو قبل التوقف الدولي، وقبل أن يخرج بتعادل جديد من ملعب إلتشي.

ولخصت Marca موقف ريال مدريد بعنوان "المعاناة"، كما وصفت أداء النادي الملكي ضد إلتشي بأنه "باهت جدًا".

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقرير اليوم الإثنين: "لقد نسي ريال مدريد كيف يفوز؟ ولم يحقق فريق تشابي ألونسو أي فوز في ثلاث مباريات حيث حصد نقطتين فقط من أصل تسع نقاط ممكنة، ما يرسم صورة قاتمة، خاصة فيما يتعلق بلقب الدوري.

وأضاف: "على الرغم من بقائه في صدارة الدوري الإسباني وضمن أفضل ثمانية فرق في دوري أبطال أوروبا، إلا أن أداء الفريق لم يكن إيجابيًّا على الإطلاق".

وأكدت الصحيفة أن ألونسو حاول إجراء بعض التغييرات في الأسلوب الخططي ضد إلتشي، واستعان بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، لكن رغم ذلك كان من السهل اختراق الدفاع، ولولا تألق الحارس تيبو كورتوا، لربما خرج النادي الملكي بخسارة تاريخية.

وقال التقرير: حتى التحول إلى الدفاع بثلاثة لاعبين لم ينجح في إنتاج فريق أكثر تنظيمًا وبنية قادرة على السيطرة على المباريات. في الواقع، سيطر إلتشي على ريال مدريد في معظم أوقات المباراة، حيث تقدم مرتين في النتيجة عن استحقاق".

وبعد أداء دون المستوى، كافح ريال مدريد لتعويض تأخره مرتين، قبل أن يتعادل بشق الأنفس 2-2 مع إلتشي، ليفشل في تحقيق أي فوز في آخر 3 مباريات في كل المسابقات، حيث اكتفى بتعادلين فقط.

ورغم أن ريال مدريد لا يزال ينفرد بقمة الدوري الإسباني، فإن الفارق تقلص إلى نقطة واحدة فقط مع برشلونة حامل اللقب، ليهدر النادي الملكي الأفضلية التي حصل عليها من الفوز مؤخرًا بالكلاسيكو.

وسيكون ريال مدريد مطالبًا بالتخلص من هذه السلسلة السلبية، في ظل أنه سيخوض 3 مباريات جديدة خارج أرضه، وستكون البداية بالسفر إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس في أبطال أوروبا، ثم اللعب في ضيافة جيرونا وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.