رياضة

ليفربول يستعد لدفع 200 مليون إسترليني لتأمين بديل محمد صلاح

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو
دقت تقارير صحفية إسبانية ناقوس الخطر بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح داخل نادي ليفربول، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتذبذب مستوى اللاعب مقارنة بالمواسم السابقة.

وذكر موقع Fichajes الإسباني أن إدارة ليفربول بدأت بالفعل التخطيط لمرحلة ما بعد محمد صلاح، حيث أبدت استعدادها لاستثمار 200 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بديل قوي يعيد الفريق إلى طريق الانتصارات.

وبحسب التقرير، فتح ليفربول قنوات اتصال مبكرة مع الموهبة الفرنسية مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ الألماني، معتبرًا إياه الخيار المثالي لخلافة صلاح في الجبهة الهجومية. 

وأكد الموقع أن النادي الإنجليزي مستعد لتلبية أي مطالب مادية يحددها بايرن ميونخ من أجل إتمام الصفقة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مستقبل محمد صلاح بات “مجهولًا” داخل أسوار أنفيلد، في ظل النتائج غير المستقرة للفريق ورغبة الإدارة في إعادة البناء دون الدخول في مفاوضات تجديد مكلفة مع النجم المصري، خاصة مع المقابل المالي الكبير المتوقع للاحتفاظ به. 

ويعد أوليسيه من أبرز المواهب الشابة في بايرن ميونخ، ويتميز بسرعته وقدرته العالية على الارتداد وصناعة الفارق هجوميًا، وهي صفات ترى إدارة ليفربول أنها ضرورية لانتشال الفريق من تراجع نتائجه.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن أوليسيه قد يكون النقطة الأولى في مشروع إعادة بناء ليفربول، في ظل الغموض الكبير الذي يحيط بمستقبل محمد صلاح مع الريدز.  

