أرقام تاريخية لميسي بعد قيادة فريقه للفوز على سينسيناتي بالدوري الأمريكي

18 حجم الخط

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، إنجازًا رقميًّا جديدًا بعدما قاد فريقه لفوز عريض على سينسيناتي في الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي هدفًا وصنع 3 أهداف ليقود إنتر ميامي للفوز 4-0 ليحجز الفريق مقعده في نهائي المؤتمر الشرقي للمرة الأولى في تاريخه.

أرقام ميسي في مسيرته

ووصل ميسي إلى 1300 مساهمة تهديفية خلال مسيرته، حيث سجل 896 هدفًا مع الأندية ومنتخب الأرجنتين، إضافة إلى 404 تمريرات حاسمة.

كما حقق النجم الأرجنتيني رقمًا قياسيًّا جديدًا في تاريخ الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي، بعدما وصل إلى 12 مساهمة تهديفية، بواقع 6 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

ومن المقرر أن يستضيف إنتر ميامي فريق نيويورك سيتي في مواجهة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نهائي الدوري عن المنطقة الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.