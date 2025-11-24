تقارير إنجليزية: نهاية سلوت تقترب بعد النتائج المخيبة لـ ليفربول

18 حجم الخط

سلطت تقارير انجليزية الضوء على تدهور النتائج الأخيرة لفريق ليفربول، خاصة بعد الخسارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي.

وذكر موقع The Athletic في تقرير إنه في الوقت الذي تظن فيه أن وضع ليفربول لن يزداد سوءًا، يقدم الفريق أسوأ أداء له هذا الموسم، على الأقل عندما خسر أمام كريستال بالاس وتشيلسي، كان ذلك بسبب اهتزاز شباكه في الوقت بدل الضائع بعد أداء متوسط المستوى.

ومنى الفريق في المباراتين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بهزيمة ساحقة بنتيجة 3-0 أمام مانشستر سيتي، وأمام نوتنجهام فورست، الذي كان يقبع مطلع الأسبوع في منطقة الهبوط.

ويحتل حامل اللقب المركز 18 في جدول الدوري الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن هذا السجل الكارثي يشبه ما مر به مانشستر سيتي في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وخسر ليفربول 6 من 7 مباريات؛ بينما خسر مانشستر سيتي، حامل اللقب أيضًا، 6 من 8 مباريات في نوفمبر وديسمبر.

وعانى مانشستر سيتي أيضًا من متاعب أوروبية (خسر 4-1 أمام سبورتينج لشبونة بقيادة روبن أموريم، بالإضافة إلى التعادل المربك 3-3 أمام فينورد بعد تقدمه بثلاثية)، ولكن كانت هناك اختلافات جوهرية - وهي أن بيب جوارديولا أثبت على مدار سنوات طويلة أنه أحد أعظم المدربين على مر العصور، وأنه كان يحاول إيجاد طريقة للتعامل مع غياب أهم لاعبيه وهي إصابة رودري.

واكد التقرير إلى أن في الموسم الماضي، كان مانشستر سيتي فريقًا متوترًا فقد بريقه وأهدر تقدمه. لا يبدو ليفربول متوترًا بالضرورة الآن، ويبدو أن مشكلته تكمن في عدم قدرته على التعامل مع المواقف الصعبة.

ولم يحصد ليفربول نقطة واحدة بعد التأخر في النتيجة في الموسم الجاري 2025-2026، حيث تأخر ست مرات، لا يبدو آرني سلوت واثقًا من أنه على وشك تغيير مسار ليفربول.

واختتم التقرير: بالنظر إلى مدى تراجع ليفربول، من المنطقي أيضًا طرح السؤال: متى يصبح مستقبل سلوت على المحك؟ 8 هزائم من 9 مباريات؟ 10 هزائم من 11 مباراة.

