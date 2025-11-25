ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالدقي

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية، من ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان وتمكن رجال الشرطة من ضبط المدير المسئول، وبحوزته (عدد من الشهادات خاصة بالكيان المشار إليه– دفتر إيصالات نقدية – ختم إكلاشيه – عدد من المطبوعات للدعاية للكيان).

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

