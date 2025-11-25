الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 5 رجال و6 سيدات استغلوا 17 طفلا فى التسول بشوارع القاهرة

ضبط 5 رجال و6 سيدات
ضبط 5 رجال و6 سيدات استغلوا 17 طفلا فى التسول، فيتو
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال، و6 سيدات، لـ 8 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم 17 حدثا من المعرَّضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول.

 وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.  
    
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهلهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية.

