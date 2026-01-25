الأمن السوري ينفذ عملية خاصة في السويداء لتحرير مختطفين (صور)

18 حجم الخط

كشفت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن قوات الأمن الداخلي في محافظة السويداء نفذت عملية أمنية خاصة من أجل تحرير عدد من المختطفين من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة نفذت في مدينة السويداء، عملية أمنية خاصة، وذلك بعد استكمال أعمال الرصد والمتابعة وجمع المعلومات اللازمة".

نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، عملية أمنية خاصة داخل مدينة السويداء، وذلك بعد استكمال أعمال الرصد والمتابعة وجمع المعلومات اللازمة، وأسفرت العملية عن تحرير ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين لدى مجموعات خارجة عن القانون. pic.twitter.com/cvWPf6hM5G January 24, 2026



وأوضحت الوزارة أن "العملية الأمنية أسفرت عن تحرير 3 مواطنين سوريين كانوا محتجزين لدى مجموعات خارجة عن القانون والحفاظ على الأمن العام، ومنع أي اعتداء من شأنه المساس بسلامة الأفراد أو تهديد حياتهم".

وأكد البيان أن "قيادة الأمن الداخلي مستمرة في أداء مهامها دون تهاون، ومواصلة العمل بكل الوسائل المتاحة لتحرير جميع المخطوفين من قبل المجموعات الخارجة عن القانون في مدينة السويداء وإعادتهم إلى ذويهم سالمين".



