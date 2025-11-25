تطورات مفاجأة، مطالب بعودة زيدان لإنقاذ ريال مدريد

18 حجم الخط

اشتعلت الأجواء داخل نادي ريال مدريد بعد اهتزاز نتائج الفريق مؤخرا بالتعادل مع مضيفه إلتشي بنتيجة 2-2 مساء الأحد الماضي، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني- الليجا.

وتعادل ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني بعد أن فرض رايو فاليكانو التعادل دون أهداف على فريق المدرب تشابي ألونسو في الجولة السابقة.

ريال مدريد لم يعرف الفوز في آخر 3 مباريات

ولم يعرف الميرنجي طعم الفوز في آخر 3 مواجهات بعد خسارته أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 0-1 في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الليا برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر إلا أن جماهير الفريق تعيش حالة من الغضب بسبب تراجع النتائج بجانب الخلاف الدائر بين تشابي ألونسو ونجم الفريق فينيسيوس جونيور.

زيدان أبرز المرشحين للعودة إلى ريال مدريد

وكشفت شبكة “INDYKAILA” عن احتمالية عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة ريال مدريد مجددا كمدرب حال إقالة تشابي ألونسو.

وأثار زيدان جدلا واسعا بعد حديثه لوسائل إعلام فرنسية حول قرب عودته للتدريب مجددًا بعد غياب دام 4 أعوام منذ تجربته الأخيرة مع ريال مدريد خلال الفترة بين 2019 إلى 2021.

وظهر زيدان رفقة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خلال مباراة لدوري كرة القدم الأمريكية أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو".



