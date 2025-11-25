الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الشباب يتصدرون المشهد في لجنة مدرسة قصر الدوبارة بالقاهرة باليوم الثاني لانتخابات النواب (صور)

انتخابات مجلس النواب
 شهدت لجنة مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني بمحافظة القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين مع فتح باب الاقتراع في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025.
 

اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

 وشهد محيط لجان قصر الدوبارة إقبالا كبيرا من الشباب الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في الساعات الأولى لفتح الاقتراع.

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
 

 

فتح باب الاقتراع باليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 


ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

يتعين على رئيس اللجنة الفرعية التواجد بمقر اللجنة قبل الساعة التاسعة صباحًا بوقت كافٍ، والتأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مكان حفظ صناديق الاقتراع، وذلك بحضور ممثلي قوات التأمين وأمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم، حال وجودهم.
 

ويقوم رئيس اللجنة بفض الأختام وفتح اللجنة بعد التأكد من سلامة النوافذ والصناديق ودفاتر الاقتراع وكافة الأوراق والمحاضر، مع مطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية المثبتة على صناديق الاقتراع لما هو وارد بمحضر الإجراءات (نموذج رقم 8 ن).
 

ويتم إثبات جميع هذه الإجراءات في محضر فتح اليوم الثاني (نموذج رقم 10 ن)، ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوبو المرشحين أو القوائم ومسئول التأمين.

 

لجنة قصر الدوبارة مدرسة قصر الدوبارة محافظة القاهرة الانتخابات البرلمانية مجلس النواب

