الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيان رسمي يكشف حقيقة ما تم تداوله عن توزيع أموال على الناخبين بالشرقية

انتخابات مجلس النواب،فيتو
انتخابات مجلس النواب،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية تداولًا مكثفًا على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ادّعى ناشروها أنها تُظهر المرشح الدكتور عمرو عبده، مرشح مجلس النواب 2025 عن دائرة الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والصالحية الجديدة، وهو يحمل مبالغ مالية كبيرة ويقوم بتوزيعها على الناخبين.

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

 

جميع المواد المتداولة مفبركة ومضللة ولا تمت للحقيقة بصلة

انتخابات مجلس النواب،وفي هذا الإطار، أصدرت الحملة الرسمية للمرشح بيانًا توضيحيًا أكدت فيه بشكل حاسم عدم صحة الصور والمزاعم المتداولة، مشددة على أن المرشح لا تربطه أي صلة بما نُشر من صور أو منشورات، وأن جميع المواد المنتشرة “مزيفة ومضللة ولا تمت للواقع بأي صلة”، وتهدف فقط إلى تشويه صورته والإساءة إلى نزاهة العملية الانتخابية.

الصورة المفبركة،فيتو
الصورة المفبركة،فيتو
الصورة الأصلية،فيتو
الصورة الأصلية،فيتو

التزامها الكامل بجميع الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات

وشددت الحملة على التزامها الكامل بجميع الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أنها تعمل وفق القانون وتحترم قواعد الشفافية والتنافس الشريف.

وأعربت الحملة عن ثقتها الكبيرة في وعي أهالي الدائرة وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة والشائعات، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تُبث في هذا التوقيت الحرج بهدف التأثير على إرادة الناخبين.

داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة.

 

خريطة لجان الانتخابات في المرحلة الثانية لمجلس النواب

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها صباح اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً، في أول أيام التصويت داخل 13 محافظة تشملها هذه المرحلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب بالشرقية لجان الاقتراع محافظة الشرقية , الهيئة الوطنية للانتخابات اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مدبولي: الأزمات المتتالية في قارتنا أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا

الدحيل يكتسح اتحاد جدة برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

رفعت فياض يكتب: تهذيب وإصلاح للمدارس الخاصة والدولية بعد جريمة الاعتداءات الجنسية على الأطفال

تشكيل الشارقة الإماراتي لمباراة أهلي جدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

السكك الحديدية تكشف تفاصيل تطوير 941 كوبري ونفقا

بالأسماء، إصابة 23 شخصا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

برلمان 2025، الشباب يتصدر المشهد خلال فترة التصويت المسائية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية