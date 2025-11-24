بيان رسمي يكشف حقيقة ما تم تداوله عن توزيع أموال على الناخبين بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية تداولًا مكثفًا على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ادّعى ناشروها أنها تُظهر المرشح الدكتور عمرو عبده، مرشح مجلس النواب 2025 عن دائرة الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والصالحية الجديدة، وهو يحمل مبالغ مالية كبيرة ويقوم بتوزيعها على الناخبين.

جميع المواد المتداولة مفبركة ومضللة ولا تمت للحقيقة بصلة

انتخابات مجلس النواب،وفي هذا الإطار، أصدرت الحملة الرسمية للمرشح بيانًا توضيحيًا أكدت فيه بشكل حاسم عدم صحة الصور والمزاعم المتداولة، مشددة على أن المرشح لا تربطه أي صلة بما نُشر من صور أو منشورات، وأن جميع المواد المنتشرة “مزيفة ومضللة ولا تمت للواقع بأي صلة”، وتهدف فقط إلى تشويه صورته والإساءة إلى نزاهة العملية الانتخابية.

الصورة المفبركة،فيتو

الصورة الأصلية،فيتو

التزامها الكامل بجميع الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات

وشددت الحملة على التزامها الكامل بجميع الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أنها تعمل وفق القانون وتحترم قواعد الشفافية والتنافس الشريف.

وأعربت الحملة عن ثقتها الكبيرة في وعي أهالي الدائرة وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة والشائعات، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تُبث في هذا التوقيت الحرج بهدف التأثير على إرادة الناخبين.

داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة.

خريطة لجان الانتخابات في المرحلة الثانية لمجلس النواب

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها صباح اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً، في أول أيام التصويت داخل 13 محافظة تشملها هذه المرحلة.

