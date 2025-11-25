الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عثمان ديمبلي: علمت بالفوز بالكرة الذهبية في هذا التوقيت

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
18 حجم الخط

 كشف عثمان ديمبلي، نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن لحظة علمه بالفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم عام 2025.

وقال ديمبلي في تصريحات صحفية: "ثقوا بي، شخصيتي لن تتغير بعد الفوز بالكرة الذهبية، سأبقى على حالي".


وأضاف: "لم أفكر في رد فعلي حال عدم الفوز بالكرة الذهبية، لأنني كنت أعلم أنني سأفوز بها".


وبسؤاله متى علم، أجاب النجم الفرنسي: "عندما فتح رونالدينيو الظرف خلال الحفل".

وكشف الجناح الفرنسي الدولي: "بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، قلت لنفسي لا، هذا الفوز لن يمنحني الجائزة، بل تأكدت بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي".

وبشأن خطابه العاطفي في حفل الكرة الذهبية، قال عثمان: "لقد تحدثت بعفوية شديدة، لم أحضر كلمة للحفل، وتأثير ما قلته في نفوس الكثيرين يبقى أمرًا رائعًا. لقد تابعت ردود فعل الكثيرين عنه، حتى من أشخاص لم أتوقع أن يتابعوا الحفل على شاشة التلفزيون".

وواصل: "لن يتغير شيء في شخصيتي، بالطبع، قد تتغير آراء الآخرين وتوقعاتهم أيضًا، لأنك فائز بالكرة الذهبية، لكنني هادئ وسأبقى على حالي".

 

وأتم عثمان ديمبلي: "أهدافنا المستقبلية هي الفوز بكل الألقاب مع بي إس جي. أتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم مع منتخب فرنسا في العام المقبل 2026".

ويسابق عثمان ديمبلي،  الزمن للعودة مجددًا للمشاركة في المباريات.

ويغيب ديمبلي، البالغ من العمر 26 عامًا، عن الملاعب منذ إصابته في عضلة الساق خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني في الرابع من نوفمبر الجاري، والتي انتهت بفوز العملاق البافاري بنتيجة 2-1 على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتسببت هذه الإصابة في غياب الجناح الفرنسي عن معسكر منتخب فرنسا  الشهر الجاري، حيث فاز الديوك على أوكرانيا وأذربيجان، ليؤكدوا تأهلهم لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان منتخب فرنسا جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية فرانس فوتبول مجلة فرانس فوتبول رونالدينيو حفل الكرة الذهبية بي اس جي

مواد متعلقة

الظهور الأول بعد الكرة الذهبية، ديمبلي يزين قائمة سان جيرمان لمواجهة ليفركوزن

تقارير فرنسية تكشف موعد عودة ديمبيلي من الإصابة

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

قضية رمضان صبحي، محامي المتهم الأول يدفع بانتفاء أركان الجريمة وغياب القصد الجنائي (فيديو وصور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية