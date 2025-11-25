عثمان ديمبلي: علمت بالفوز بالكرة الذهبية في هذا التوقيت

18 حجم الخط

كشف عثمان ديمبلي، نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن لحظة علمه بالفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم عام 2025.

وقال ديمبلي في تصريحات صحفية: "ثقوا بي، شخصيتي لن تتغير بعد الفوز بالكرة الذهبية، سأبقى على حالي".



وأضاف: "لم أفكر في رد فعلي حال عدم الفوز بالكرة الذهبية، لأنني كنت أعلم أنني سأفوز بها".



وبسؤاله متى علم، أجاب النجم الفرنسي: "عندما فتح رونالدينيو الظرف خلال الحفل".

وكشف الجناح الفرنسي الدولي: "بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، قلت لنفسي لا، هذا الفوز لن يمنحني الجائزة، بل تأكدت بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي".

وبشأن خطابه العاطفي في حفل الكرة الذهبية، قال عثمان: "لقد تحدثت بعفوية شديدة، لم أحضر كلمة للحفل، وتأثير ما قلته في نفوس الكثيرين يبقى أمرًا رائعًا. لقد تابعت ردود فعل الكثيرين عنه، حتى من أشخاص لم أتوقع أن يتابعوا الحفل على شاشة التلفزيون".

وواصل: "لن يتغير شيء في شخصيتي، بالطبع، قد تتغير آراء الآخرين وتوقعاتهم أيضًا، لأنك فائز بالكرة الذهبية، لكنني هادئ وسأبقى على حالي".

وأتم عثمان ديمبلي: "أهدافنا المستقبلية هي الفوز بكل الألقاب مع بي إس جي. أتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم مع منتخب فرنسا في العام المقبل 2026".

ويسابق عثمان ديمبلي، الزمن للعودة مجددًا للمشاركة في المباريات.

ويغيب ديمبلي، البالغ من العمر 26 عامًا، عن الملاعب منذ إصابته في عضلة الساق خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني في الرابع من نوفمبر الجاري، والتي انتهت بفوز العملاق البافاري بنتيجة 2-1 على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتسببت هذه الإصابة في غياب الجناح الفرنسي عن معسكر منتخب فرنسا الشهر الجاري، حيث فاز الديوك على أوكرانيا وأذربيجان، ليؤكدوا تأهلهم لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

