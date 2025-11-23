18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإيطالي، يتصدر نابولي قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل ديربي الغضب بين الإنتر ضد ميلان اليوم الأحد.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل قمة ديربي الغضب بين الإنتر وميلان

ويستضيف ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا" ديربي الغضب بين إنتر وميلان، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة الإنتر وميلان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الإنتر أمام ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

موقف الإنتر وميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي. في المقابل، يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

