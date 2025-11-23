التشكيل الرسمي لديربي الغضب بين إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

أعلن مدربا فريقي إنتر وميلان عن تشكيل الفريقين لمباراة ديربي الغضب، التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ضد ميلان

يان سومر، مانويل أكانجي، أتشيربي، باستوني؛ كارلوس أوجوستو، باريلا، كالهان أوجلو، سوتشيتش، ديماركو، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل ميلان أمام إنتر

مايك ماينان، توموري، جابيا، بافلوفيتش، سايلميكرس، فوفانا، لوكا مودريتش، رابيو، بارتيساجي، كريستيان بوليسيتش، رافائيل لياو.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي. في المقابل، يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.