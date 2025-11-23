التشكيل الرسمي لديربي الغضب بين إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

الإثنين 24 نوفمبر 2025
أعلن مدربا فريقي إنتر وميلان عن تشكيل الفريقين لمباراة ديربي الغضب، التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ضد ميلان

يان سومر، مانويل أكانجي، أتشيربي، باستوني؛ كارلوس أوجوستو، باريلا، كالهان أوجلو، سوتشيتش، ديماركو، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل ميلان أمام إنتر

مايك ماينان، توموري، جابيا، بافلوفيتش، سايلميكرس، فوفانا، لوكا مودريتش، رابيو، بارتيساجي، كريستيان بوليسيتش، رافائيل لياو.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي. في المقابل، يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

 

