تشكيل الشارقة الإماراتي لمباراة أهلي جدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن مدرب نادي الشارقة الإماراتي تشكيل فريقه لمواجهة أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الملك عبد الله الدولي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الشارقة أمام أهلي جدة 

تشكيل أهلي جدة ضد الشارقة الإماراتي 

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.

خط الدفاع: محمد عبد الرحمن، روجر إيبانيز، محمد سليمان، ماتيو دامس.

خط الوسط: زياد الجهني، فهد الرشيدي، إنزو ميلوت.

خط الهجوم: رياض محرز، صالح أبو الشامات، فراس البريكان.

استبعاد 5 لاعبين من قائمة أهلي جدة لمباراة الشارقة الإماراتي

وقرر ماتياس يايسله استبعاد عدد من اللاعبين، من القائمة التي تخوض مباراة الشارقة الإماراتي، وهم إدوارد ميندي، بالإضافة إلى مريح ديميرال، وزكريا هوساوي، وفرانك كيسيه، والبرازيلي جالينو، وذلك من أجل إراحتهم وتنفيذ عملية التدوير بتشكيل الفريق.

