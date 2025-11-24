محافظ الشرقية يوجه رسالة إلى المواطنين عقب تصويته في انتخابات النواب 2025 (صور)

18 حجم الخط

أدلى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، بلجنة مدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق، مؤكدًا حرصه على ممارسة حقه الدستوري والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثلي المواطنين تحت قبة البرلمان.

غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وأوضح المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم، مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بهدف تذليل أي عقبات وتوفير بيئة مناسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

رفع درجات الاستعداد بجميع القطاعات والخدمات وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج اللجان

وأكد الأشموني أن التوافد المبكر للمواطنين على اللجان يعكس حرص أهالي الشرقية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والحفاظ على مكتسبات الدولة، مشيرًا إلى توفير سبل الراحة كافة للناخبين والعاملين بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى رفع درجات الاستعداد بكافة القطاعات والخدمات وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج اللجان.

ودعا المحافظ جموع أبناء المحافظة، وخاصة الشباب والمرأة، إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات لإظهار قوة مصر وشبابها ودعمهم للقرارات الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي يصبو إليها الجميع.

ورافق المحافظ خلال مشاركته في الانتخابات كلًا من محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم، رئيس حي ثان.

