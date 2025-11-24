بالأسماء، إصابة 23 شخصا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

18 حجم الخط

أصيب 23 شخصا بكسور وجروح، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي السريع بمحافظة البحيرة، في الاتجاه إلى القاهرة عند الكوبري الدولي بدمنهور.

نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور

​كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارًا بوقوع الحادث وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.

الأسماء المصابين

وتنشر فيتو أسماء المصابين وهم ​إبراهيم عرفات إبراهيم (21 عامًا)، ​عبدالله معتمد عبد الجواد (23 عامًا)، ​محمود حماده محمود (20 عامًا)، ​محمد ناجي أحمد (20 عامًا)، ​أحمد محمد علي (20 عامًا)، ​إسلام محمد الشحات (20 عامًا)، ​أبو بكر عبد الونيس علي (20 عامًا)، ​خميس حسين شعبان (20 عامًا)، ​محمد رشدي محمد (20 عامًا)، ​محمد سعيد إبراهيم (21 عامًا)، ​محمد عبد الله عبد الكريم (21 عامًا)، ​محمد عبد الوهاب عبد الله (49 عامًا)، ​محمد أشرف محمود محمد (21 عامًا)، ​أحمد شريف السيد (22 عامًا)، ​محمود أحمد جمعن (22 عامًا)، ​محمد دسوقي محمد (23 عامًا)، ​رمضان محروس محمد (22 عامًا)، ​محمود أحمد مصطفى (24 عامًا)، ​محمد رأفت (23 عامًا)، ​محمود أشرف عبد العال (21 عامًا)، ​وسام هاني إبراهيم (21 عامًا)، ​محمود محمد جوده (22 عامًا)، ​سعيد علاء عطيه الطويل (24 عامًا)

​تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في ملابسات الحادث.

