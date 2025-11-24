هل تعتبر المرأة محرّمة على زوجها إذا لم يحافظ على الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب

18 حجم الخط

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تقول إن زوجها لا يحافظ على الصلاة ويرفض النصيحة، وتسأل عما إذا كان هذا يجعله محرماً عليها.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هناك خطورة كبيرة في الحكم على الزوج بأنه كافر أو خارج عن الإسلام بسبب تقصيره في الصلاة، لأن هذا يُعد تكفيراً للمسلمين، وهو حكم خطير لا يجوز لأي شخص أن يصدره.

وأضاف أن العلاقة الزوجية لا تنقطع بهذا السبب، فالزوجة لا تحرم على زوجها لمجرد أنه لا يحافظ على الصلاة، مشيراً إلى أن الإسلام يأمر بالصبر والمداومة على النصح، مستشهداً بقول الله تعالى: "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها".

وقال إن النصيحة يجب أن تكون بالحكمة واختيار الوقت والموقف المناسب، وأن تكون الزوجة قدوة حسنة لزوجها في الصلاة والأعمال الصالحة.

وأكد أن الدعاء له دور كبير في هداية الزوج، مشيراً إلى أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، قائلاً: "فلما نرفع أيدينا لربنا وندعوه أن يهديه، ونحبب إليه الصلاة والإيمان، ونجعل الكفر والفسوق والعصيان مكروهاً في قلبه، فإن الله يستجيب الدعاء ويحفظه بالصلاة ويجعله من الصالحين ومقيمي الصلاة".

