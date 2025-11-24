الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

هند حمام، أمينة الفتوى،
هند حمام، أمينة الفتوى، فيتو
أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين يقول فيه إنه هو وزوجته محرومان من رؤية أحفادهما بسبب خلافات أسرية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "حواء" تقديم  الإعلامية سالي سالم ، المذاع على فضائية “الناس” إن قطيعة الأرحام من أخطر ما يحاسب عليه الإنسان، وأن الأصل الشرعي هو صلة الرحم حتى وإن كان الطرف الآخر هو المتسبب في القطيعة، مؤكدة أن منع الأجداد من رؤية أحفادهم يدخل ضمن القطيعة المحرمة شرعًا.

وأضافت هند حمام : إن الزوجة التي تتسبب في ذلك تتحمل وزرًا كبيرًا، لأنها لا تقطع الرحم فقط، بل تزرع في نفوس الأبناء سلوكًا غير محمود، مما يجعلها شريكة في ذنب القطيعة وذنب الإفساد التربوي، مشيرة إلى أن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق والعمر وسعة الحال.

 

وأكدت هند حمام أن قول “حسبي الله ونعم الوكيل” جائز في حال الشعور بالظلم، لكن الأفضل أن يُضاف إليه الدعاء بالهداية وصلاح الحال، لأن الدعاء قد يكون سببًا في لمّ الشمل وعودة الوصال.

وأكدت بأن الخير كل الخير في إعادة الروابط الأسرية وإدخال السرور على قلوب الأجداد برؤية أحفادهم.

قطيعة الأرحام صلة الرحم أمينة الفتوى دار الإفتاء المصرية فضائية “الناس”

