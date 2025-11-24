وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيفواري تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، ليون كاكو آدوم وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار، على هامش القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية إلى  الرئيس الحسن واتارا، مقدمًا التهنئة على فوزه بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال أكتوبر الماضي، ومتمنيًا لكوت ديفوار دوام التقدم والازدهار، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الرابعة من آلية المشاورات السياسية بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية في أبيدجان خلال العام المقبل، تعزيزًا لمسار التنسيق المستمر بين الجانبين.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، داعيًا إلى فتح آفاق أوسع أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإيفواري، والمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية بكوت ديفوار خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والطرق، والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية.

في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون العسكري والأمني، ولا سيما في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرًا إلى إمكانية تدشين تعاون مؤسسي بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في كوت ديفوار ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بهدف تبادل الخبرات وتطوير برامج تدريب مشتركة.

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول جهود تعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية، لا سيما تطورات الأوضاع في الساحل وغرب أفريقيا، حيث أكد الجانبان ضرورة دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود الأفريقية في مجالات الوساطة وبناء السلام والتنمية، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الوثيق والعمل على تعميق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التطلعات التنموية للبلدين الشقيقين.

