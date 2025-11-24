الأزهر للفتوى: التسرع في الاختيار سبب أزمات السنوات الأولى للزواج

18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن السبب الأساسي للمشكلات الزوجية التي تظهر في السنوات الأولى من الزواج يعود غالبًا إلى التسرع وعدم التأني وعدم الإحسان في اختيار شريك الحياة

المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى: مرحلة الخطوبة هي في الأصل مرحلة اختيار حقيقي وليست مرحلة تجمّل أو تكلّف

مؤكدًا أن مرحلة الخطوبة هي في الأصل مرحلة اختيار حقيقي وليست مرحلة تجمّل أو تكلّف أو إظهار ما لا يعكس الواقع

الحديدي: نوصي أبناءنا وبناتنا عند الإقبال على الزواج بأن يحرصوا على اختيار الأنسب لهم



وأضاف «الحديدي» في تصريحات له أننا دائمًا نوصي أبناءنا وبناتنا عند الإقبال على الزواج بأن يحرصوا على اختيار الأنسب لهم، وليس مجرد من يظنونه الأفضل شكليًّا أو اجتماعيًّا، مشيرًا إلى أنه من النعمة أن يكون الأنسب هو نفسه الأفضل، لكن العبرة دائمًا بمدى التوافق والقدرة على بناء حياة مستقرة وسعيدة،

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.