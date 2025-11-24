الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الأزهر للفتوى: التسرع في الاختيار سبب أزمات السنوات الأولى للزواج

الدكتور أسامة الحديدي،
الدكتور أسامة الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر للفتوى
18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن السبب الأساسي للمشكلات الزوجية التي تظهر في السنوات الأولى من الزواج يعود غالبًا إلى التسرع وعدم التأني وعدم الإحسان في اختيار شريك الحياة

 المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى:  مرحلة الخطوبة هي في الأصل مرحلة اختيار حقيقي وليست مرحلة تجمّل أو تكلّف

 مؤكدًا أن مرحلة الخطوبة هي في الأصل مرحلة اختيار حقيقي وليست مرحلة تجمّل أو تكلّف أو إظهار ما لا يعكس الواقع

الحديدي: نوصي أبناءنا وبناتنا عند الإقبال على الزواج بأن يحرصوا على اختيار الأنسب لهم


وأضاف «الحديدي» في تصريحات له أننا دائمًا نوصي أبناءنا وبناتنا عند الإقبال على الزواج بأن يحرصوا على اختيار الأنسب لهم، وليس مجرد من يظنونه الأفضل شكليًّا أو اجتماعيًّا، مشيرًا إلى أنه من النعمة أن يكون الأنسب هو نفسه الأفضل، لكن العبرة دائمًا بمدى التوافق والقدرة على بناء حياة مستقرة وسعيدة،

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اختيار شريك الحياة مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الازهر العالمي للفتوي الالكترونية

مواد متعلقة

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

أهمها الإيمان بالله، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 أسباب لنصر أكتوبر المجيد

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية