هل يجوز للزوج الانتفاع بمال ومرتب زوجته؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجوز للرجل الانتفاع بمرتب زوجته إذا كانت موظفة أو لديها مال، مشددًا على أن الأمر يعتمد على رضا الزوجة وموافقتها.

وقال خلال لقائه برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس: إن الإسلام يبيّن أن كل زوجة لها ذمة مالية مستقلة، فالمال الذي تملكه من عملها أو ميراث أو هدية أو أي مصدر آخر هو ملك خالص لها، ولا يجوز للزوج أخذه بالقوة أو التسلط.

وأكد أن الزواج لا يعني اندماج الذمة المالية بين الزوجين، وإنما يكون الانتفاع بالمال بموافقة الزوجة أو بالتراضي بينهما، مع الأخذ بالاعتبار شكر الزوجة على هذا الفعل الطيب.

وأضاف أن الزواج لا يعطي الحق للزوج في الاعتداء على مال الزوجة، لأن ذلك يدخل تحت تحريم أكل الأموال بالباطل، كما حذر القرآن الكريم والنبي ﷺ من التعدي على حق المرأة أو اليتيم، موضحًا أن الزوج الذي يحترم هذا الحق ويتعامل بالتراضي والرضا يكون قد التزم بالضوابط الشرعية ويحافظ على حقوق الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.