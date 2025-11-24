الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مواجهة المال السياسي، ضبط محاولة شراء أصوات في لجنة انتخابية بالمحلة

ضبط محاولة شراء أصوات
ضبط محاولة شراء أصوات في انتخابات المحلة بالغربية
18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل واقعة مخالفة انتخابية، حيث تم ضبط محاولة شراء أصوات في لجنة انتخابية في المحلة بمحافظة الغربية. 

رصدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية محاولة للضغط على الناخبين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت الخدمات الأمنية من ضبط 3 أشخاص وسيدة، مقيمين بدائرة القسم، بعد رصدهم أثناء جمع بطاقات الرقم القومى للمواطنين وحيازتهم مبالغ مالية بهدف توزيعها لدفع الناخبين للتصويت لمرشحين محددين. تم ضبطهم بأحد الجراجات وأحد الشوارع المحيطة بالدوائر الانتخابية بمدينة المحلة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة، مع إحاطة الهيئة الوطنية للانتخابات بنتائج التحريات والإجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات 2025 مخالفات انتخابية شراء أصوات المحلة الكبري وزارة الداخلية نزاهة الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات اخبار الحوادث

مواد متعلقة

وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات النواب: حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين

الأمن يكشف ملابسات فيديو وجود مخالفات بإحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة في شمال سيناء وإصابة شخصين بسبب وصلة مزاح

ضبط سيدتين وسائق وشاب بعد مشاجرة عنيفة بسبب التحرش بسيدة فى المطرية

ضبط المدير المسئول عن استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة

ضبط 14 طن دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط شاب وسيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتف بالإسكندرية

“بالزئبق الأحمر”، سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في المنيا

الأكثر قراءة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية