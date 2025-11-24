مواجهة المال السياسي، ضبط محاولة شراء أصوات في لجنة انتخابية بالمحلة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل واقعة مخالفة انتخابية، حيث تم ضبط محاولة شراء أصوات في لجنة انتخابية في المحلة بمحافظة الغربية.

رصدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية محاولة للضغط على الناخبين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت الخدمات الأمنية من ضبط 3 أشخاص وسيدة، مقيمين بدائرة القسم، بعد رصدهم أثناء جمع بطاقات الرقم القومى للمواطنين وحيازتهم مبالغ مالية بهدف توزيعها لدفع الناخبين للتصويت لمرشحين محددين. تم ضبطهم بأحد الجراجات وأحد الشوارع المحيطة بالدوائر الانتخابية بمدينة المحلة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة، مع إحاطة الهيئة الوطنية للانتخابات بنتائج التحريات والإجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

