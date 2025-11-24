فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص سرقة أسطوانة غاز بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو أظهر قيام شخصين بسرقة أسطوانة غاز من أحد المنازل، باستخدام مركبة توك توك ولاذا بالفرار فى الدقهلية.

تفاصيل الفحص والتحريات

أسفر الفحص عن عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد هوية الشخصين الظاهرين فى المقطع، وهما: سائق توك توك «له معلومات جنائية»، وعاطل «محبوس حاليًا على ذمة قضية أخرى» وكلاهما مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر.



بمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسطوانة الغاز المسروقة بناءً على إرشادهما.

أقوال المبلغة والإجراءات القانونية

جرى استدعاء مالكة المنزل، وأكدت صحة ما ورد بالمقطع، واتهمتهما بسرقة الأسطوانة من منزلها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



