المعاينة تكشف سبب انهيار جزئي لعقار البساتين

كشف المعاينة الأولية حول انهيار جزئي لعقار بـمنطقة البساتين، أن العقار قديم وصادر له قرار ترميم ولم ينفذ.

وأضافت المعاينة انهيار سقف بالطابق الثانى بعقار مكون من طابقين دون وقوع إصابات.

انهيار جزئى لعقار البساتين 

كانت منطقة البساتين بمحافظة القاهرة شهدت حادث انهيار جزء من سقف غرفة بعقار سكني مكون من طابقين وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية إلى موقع الانهيار، وتم إخلاء السكان بحالة جيدة بمعرفة قوات الإنقاذ.


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانهيار جزء من سقف غرفة بعقار سكني مكون من طابقين بمنطقة عن البساتين، وعلى الفور انتقلت قوة من فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وتم إخلاء السكان بحالة جيدة.

وبالفحص تبين انهيار جزء من سقف غرفة بعقار سكني مكون من طابقين.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

