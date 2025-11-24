غرفة عمليات القومي للمرأة تبدأ عملها بمتابعة انتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

بدأ عمل غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة برئاسة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس لمتابعة مشاركة المرأة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، عن تخصيص غرفة عمليات مركزية بالمجلس، إلى جانب غرف عمليات في فروعه بالمحافظات المشاركة في المرحلة الثانية، لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات على مدار يومي التصويت.

غرف. عمليات قومى المرأة

تستقبل الغرفة اتصالات المواطنين عبر الخط المختصر 15115 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، خلال يومي الانتخابات المقرر عقدهما يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر 2025.

غرفة عمليات قومى المرأة

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن غرفة العمليات تستعد بكامل قوتها لمتابعة مجريات العملية الانتخابية منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت، مشيرة إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الجهات المعنية لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه السيدات خلال مشاركتهن في الانتخابات، وشددت على حرص المجلس على تشجيع السيدات والفتيات على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، تأكيدا للدور الفاعل للمرأة المصرية في بناء الوطن وصنع القرار.

غرفة عمليات قومى المرأة

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على الغرفة، أن غرفة العمليات ستواصل عملها طوال فترات التصويت وحتى غلق اللجان، لتلقي الاستفسارات المتعلقة بعملية التصويت، والتعامل الفوري مع أي عقبات قد تواجه السيدات، وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرف عمليات المحافظات.

غرفة عمليات قومى المرأة

فيما أكدت ياسمين زكريا، مدير عام إدارة الحملات والتوعية بالمجلس، أن غرفة العمليات ستتلقى تقارير فرق عمل المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين على مستوى الجمهورية، لرصد مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والعمل على تذليل أي معوقات بما يضمن مشاركة فعالة وإيجابية للمرأة المصرية في هذا الاستحقاق الوطني.

غرفة عمليات قومى المرأة

الجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة يشارك في متابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بعدد 2000 متابع موزعين على جميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على دعم المشاركة السياسية للمرأة، وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.