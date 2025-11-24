غرفة عمليات حزب الوفد تتابع سير انتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

عقدت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بحزب الوفد برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب وبحضور النائب الدكتور أيمن محسب والكاتب الصحفي كاظم فاضل رئيس تحرير جريدة الوفد وأعضاء اللجنة اجتماعًا لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.

انتخابات مجلس النواب، وتابعت اللجنة سير العمل بلجان التصويت ومتابعة مرشحي الحزب على مستوى المحافظات.

غرفة عمليات الوفد

انتخابات مجلس النواب

وقال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، إن اللجنة في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية مشيرا إلي أنه يتواصل بصفة مستمرة مع المرشحين للوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها وتقديم الدعم اللازم لهم.

وناشد سكرتير عام حزب الوفد جموع الناخبين في محافظات المرحلة الثانية استخدام حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة بقوة في اختيار مرشحيهم.

وأشاد سكرتير عام الحزب بجهد القيادة السياسية والهيئة الوطنية للإنتخابات في وضع الضوابط اللازمة لسير العملية الانتخابية وتوفير مناخ مناسب لجموع الناخبين.

وثمن الدكتور ياسر الهضيبي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية حماية صوت الناخب المصري وإجراء الانتخابات في شفافية وأنه لن يأتي نائب إلا بالإرادة الشعبية.

