ائتلاف نزاهة يواصل المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

استأنفت البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة" صباح اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب، في مرحلتها الثانية، حيث انتشر المتابعون الدوليون في 10 محافظات من المحافظات التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية، وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

وتأكد متابعو البعثة الدولية من انتظام فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا، ولاحظوا وجود إقبال كثيف من المواطنين منذ الدقائق الأولى لفتح باب التصويت، حيث ظهرت كثافة تصويتية وطوابير للمواطنين أمام عدد من اللجان.

 

كما رصد أعضاء ائتلاف نزاهة، وجود استعدادات مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل دخول الناخبين، حيث تتوافر مظلات لوقاية الناخبين من حرارة الشمس أمام اللجان، مع توفير كراسي لكبار السن، ومساعدة ذوي الهمم في الوصول للجنة الاقتراع.

وشاهد أعضاء البعثة الدولية وجود لوحات إرشادية لتعريف الناخب بكيفية الإدلاء بصوته بشكل صحيح، مع توافر بطاقات الاقتراع المختومة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وغلق صناديق الاقتراع الشفافة بالأقفال البلاستيكية، وتواجد الساتر لضمان سرية التصويت، بما يضمن الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات.

وأشاد أعضاء البعثة الدولية، باختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية من أمام لجان الاقتراع، حيث لا توجد أي لافتات أو ملصقات الدعائية من أمام المدارس التي تجرى بها عملية التصويت، الأمر الذي يعكس مشهدًا مختلفًا عن المرحلة الأولى للانتخابات التي شهدت العديد من المخالفات في الدعاية الانتخابية.

بالتوازي مع ذلك، بدأت غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف أعمالها في رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين في الميدان، بالإضافة لتلقي أي شكاوى من الناخبين.

ويؤكد "ائتلاف نزاهة" التزامه الكامل بالمعايير المهنية الدولية المنظمة لأعمال المتابعة الانتخابية.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية ما بين 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 10893 لجنة.

وقامت البعثة بزيارة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولى، وتستهدف زيارة 1320 لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

جدير بالذكر أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًّا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

