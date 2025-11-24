الإثنين 24 نوفمبر 2025
محافظ الغربية يدعو المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب

محافظ الغربية يتابع توافد الناخبين على مدار الساعة
يتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على مدار الساعة سير توافد المواطنين إلى اللجان الانتخابية الـ642 موزعة على 613 مقرًا في جميع المراكز والمدن وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد محافظ الغربية خلال متابعته اللحظية انتظام العمل داخل جميع اللجان وحرص الأجهزة التنفيذية توفير الخدمات كافة  للناخبين بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم بالإضافة إلى جاهزية الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة وتواجد أطقم العمل ورؤساء اللجان لضمان سير عملية التصويت بسلاسة.

وشدد محافظ الغربية على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة قائلًا: أدعو أبناء الغربية إلى النزول والإدلاء بأصواتهم.. صوتكم يعكس وعيكم وحرصكم على مستقبل الوطن ومشاركتكم اليوم واجب ومسؤولية».

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة مع التنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة الأمنية لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية واللوجستية متوفرة داخل وخارج اللجان لضمان تجربة انتخابية آمنة ومنظمة.

