سياسة

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان انتخابات النواب بدار السلام

إقبال نسائي بلجان
إقبال نسائي بلجان دار السلام، فيتو
شهدت لجان الاقتراع في مجمع المدارس بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، تزايدًا لافتًا في أعداد السيدات المشاركات في التصويت في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، حيث حرصت النساء على الحضور منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهن.


اصطفافًا منظَّمًا للناخبات في طوابير طويلة

وشهدت اللجان اصطفافًا منظَّمًا للناخبات في طوابير طويلة، في مشهد يعكس وعي المرأة المصرية بأهمية المشاركة السياسية ودورها الفاعل في صناعة القرار الوطني. وأكدت بعض الناخبات أن حرصهن على التصويت ينبع من شعورهن بالمسؤولية الوطنية، مؤكدات أن المرأة كانت وستظل شريكًا أصيلًا في الاستحقاقات الانتخابية كافة.


ويجرى التصويت وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط وشفافية، على أن يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب وشمال سيناء، حيث يتنافس المرشحون بنظامي الفردي والقوائم الحزبية، فيما تُغطّي القوائم الانتخابات في قطاعات متعددة تضم مئات المقاعد.

وتنطلق إجراءات إعلان النتائج في الثاني من ديسمبر المقبل، مع فتح باب الطعون مباشرة وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، ليُختتم بذلك أحد أبرز مشاهد المشاركة الشعبية الواسعة في العملية الديمقراطية.

