انتخابات النواب، إقبال كثيف على عدد من لجان كفر البطيخ بدمياط

شهدت مدينة كفر البطيخ وقرى السواحل بدمياط إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، التي تضم مركز وبندر دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر.

رصدت الجولة الميدانية توافدًا مستمرًّا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، حيث امتدت الطوابير أمام بعض المدارس المخصصة للتصويت، مثل مدارس الشوايحة ومدرسة كفر البطيخ الاعدادية بنين وكفر البطيخ الابتدائية مدرسة السواحل الابتدائية المشتركة، وسط تنظيم واضح وتعاون بين المواطنين ورجال التأمين أمام اللجان.

تنظيم وتأمين داخل المقار

انتشرت القوات الشرطة في محيط اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية، فيما أدى القضاة والعاملون داخل اللجان دورهم في استقبال الناخبين وتسهيل عملية التصويت دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى حتى وقت إعداد التقرير.

متابعة مستمرة لسير العملية الانتخابية

وتواصل غرفة العمليات بالمحافظة متابعة سير الانتخابات داخل الدائرة الأولى، مع تأكيد تيسير وصول المواطنين إلى اللجان وتقديم الدعم اللوجستي الكامل لضمان يوم انتخابي هادئ ومنظم.

