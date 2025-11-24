الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب، إقبال كثيف على عدد من لجان كفر البطيخ بدمياط

إقبال كبير على اللجان
إقبال كبير على اللجان الانتخابية بدمياط، فيتو
18 حجم الخط

شهدت مدينة كفر البطيخ وقرى السواحل بدمياط إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، التي تضم مركز وبندر دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر.

رصدت الجولة الميدانية توافدًا مستمرًّا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، حيث امتدت الطوابير أمام بعض المدارس المخصصة للتصويت، مثل مدارس الشوايحة ومدرسة كفر البطيخ الاعدادية بنين وكفر البطيخ الابتدائية مدرسة السواحل الابتدائية المشتركة، وسط تنظيم واضح وتعاون بين المواطنين ورجال التأمين أمام اللجان.

تنظيم وتأمين داخل المقار

انتشرت القوات الشرطة في محيط اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية، فيما أدى القضاة والعاملون داخل اللجان دورهم في استقبال الناخبين وتسهيل عملية التصويت دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى حتى وقت إعداد التقرير.

 

 

متابعة مستمرة لسير العملية الانتخابية

وتواصل غرفة العمليات بالمحافظة متابعة سير الانتخابات داخل الدائرة الأولى، مع تأكيد تيسير وصول المواطنين إلى اللجان وتقديم الدعم اللوجستي الكامل لضمان يوم انتخابي هادئ ومنظم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصويت في انتخابات مجلس النواب الدائرة الأولى المشهد الانتخابي اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب دمياط الجديدة دمياط رأس البر مجلس النواب مقار اللجان الانتخابيه

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع من مركز السيطرة انتظام العملية الانتخابية باللجان (صور)

مؤتمر جماهيري حاشد في كفر البطيخ بدمياط لدعم مرشح "حماة وطن" العمدة فوزي الجوجري

محافظ كفر الشيخ يوجه بتجهيز المقار الانتخابية وتسهيل التصويت بتعليمات مشددة لرؤساء المدن

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

محافظ دمياط يوجه برصف شارع السلام بمدينة كفر البطيخ

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع الانضباط وتفعيل التكنولوجيا بمدارس كفر البطيخ

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية