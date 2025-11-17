الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بتجهيز المقار الانتخابية وتسهيل التصويت بتعليمات مشددة لرؤساء المدن

كلف محافظ كفر الشيخ، علاء عبدالمعطي، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة تجهيزات مقار الاقتراع، والتأكد من توفر المرافق والخدمات، واختيار الأدوار الأرضية لتسهيل دخول كبار السن وذوي الهمم، وتوفير أماكن انتظار لائقة.

كما شدد على توفير وسائل الإطفاء، والمولدات الكهربائية، والإعاشة لقوات التأمين، والمظلات, إضافة إلى مراجعة جاهزية اللجان بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

خطوط ساخنة للاستفسارات… ودعوة للمواطنين للاستعلام عن لجانهم عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

 

وأعلنت محافظة كفر الشيخ تخصيص الخط الساخن 114 والرقم الأرضي 0473220792 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين المتعلقة بالانتخابات.

كما دعا المحافظ المواطنين للاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرقم القومي، عبر الرابط الرسمي:
https://www.elections.eg/inquiry

 

المقار الانتخابية بكفرالشيخ محكمه كفر الشيخ الإبتدائية محافظة كفر الشيخ موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

