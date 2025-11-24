محافظ دمياط يتابع من مركز السيطرة انتظام العملية الانتخابية باللجان (صور)

الشهابي يترأس لجنة المتابعة

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك مع انطلاق أول أيام الانتخابات بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية، واطمأن المحافظ على فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في تمام التاسعة صباحًا دون أي تأخير.

وجاءت المتابعة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة.

انتظام التصويت في 137 مركزًا انتخابيًّا

واستعرض المحافظ انتظام عملية التصويت في جميع المراكز والمدن، حيث تضم المحافظة 137 مركزًا انتخابيًّا و179 لجنة فرعية، جرى تجهيزها بالكامل لاستقبال نحو 1,155,854 ناخبًا وناخبة.

توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصويت

وأكد محافظ دمياط استمرار متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة من داخل غرفة العمليات بالمركز، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية كافة لتذليل أي عقبات فور ظهورها.

كما وجَّه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني وتقديم الدعم اللازم للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير مناخ آمن وميسر داخل وخارج اللجان، لضمان خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة دمياط وبمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.